العدو الصهيوني كثف غاراته وقصفه المدفعي في جنوب لبنان

كثف العدو الصهيوني غاراته وقصفه المدفعي اليوم الجمعة في جنوب لبنان، وسط استمرار خسائره جراء عمليات المقاومة الاسلامية ودفاعها عن لبنان.



وافاد مراسلونا ان الغارات من الطيران الحربي المعادي طالت خلال هذا اليوم: اطراف ميفدون،مجدل زون، دبعال، زبقين، المنصوري، النبطية، فرون، تبنين، حاريص، برعشيت، صريفا، برج رحال، النبطية الفوقا، المروانية، اطراف زوطر الشرقية، جويا، تولين.

الطيران المسير المعادي اغار مستهدفا بلدة ديرقانون النهر. وارتقى شهيدان من المسعفين بعد استهداف الطيران المسير فريقا لجمعية الرسالة الاسلامية خلال تفقده احدى الغارات في البلدة. واغار الطيران المسير على النبطية وعين بعال وتبنين.

القصف المدفعي المعادي طال بلدات: القليلة- الحنية- حاريص- كفرتبنيت- تولين- قبريخا- الصوانة- اطراف زوطر الشرقية والنبطية الفوقا وقاعقعية الجسر وعدشيت..