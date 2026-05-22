الجمعة   
   22 05 2026   
   5 ذو الحجة 1447   
   بيروت 23:55
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    العدو الصهيوني كثف غاراته وقصفه المدفعي في جنوب لبنان

      كثف العدو الصهيوني غاراته وقصفه المدفعي اليوم الجمعة في جنوب لبنان، وسط استمرار خسائره جراء عمليات المقاومة الاسلامية ودفاعها عن لبنان.

      وافاد مراسلونا ان الغارات من الطيران الحربي المعادي طالت خلال هذا اليوم: اطراف ميفدون،مجدل زون، دبعال، زبقين، المنصوري، النبطية، فرون، تبنين، حاريص، برعشيت، صريفا، برج رحال، النبطية الفوقا، المروانية، اطراف زوطر الشرقية، جويا، تولين.

      الطيران المسير المعادي اغار مستهدفا بلدة ديرقانون النهر. وارتقى شهيدان من المسعفين بعد استهداف الطيران المسير فريقا لجمعية الرسالة الاسلامية خلال تفقده احدى الغارات في البلدة. واغار الطيران المسير على النبطية وعين بعال وتبنين.

      القصف المدفعي المعادي طال بلدات: القليلة- الحنية- حاريص- كفرتبنيت- تولين- قبريخا- الصوانة- اطراف زوطر الشرقية والنبطية الفوقا وقاعقعية الجسر وعدشيت..

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: غارتان من الطيران الحربي المعادي على منطقة سراج في جرد بريتال على السلسلة الشرقية للبقاع اللبناني

      مراسل المنار: غارتان من الطيران الحربي المعادي على منطقة سراج في جرد بريتال على السلسلة الشرقية للبقاع اللبناني

      المقاومة الاسلامية: ردًّا على اعتداءات العدوّ الاسرائيلي ومجازره بحق المدنيين استهدف مجاهدونا عند السّاعة  17:00 الجمعة تموضعًا لجنود العدوّ داخل خيمة في بلدة مارون الراس على الحدود مع فلسطين المحتلة بمسيّرة انقضاضيّة وحققوا اصابات

      المقاومة الاسلامية: ردًّا على اعتداءات العدوّ الاسرائيلي ومجازره بحق المدنيين استهدف مجاهدونا عند السّاعة  17:00 الجمعة تموضعًا لجنود العدوّ داخل خيمة في بلدة مارون الراس على الحدود مع فلسطين المحتلة بمسيّرة انقضاضيّة وحققوا اصابات

      المقاومة الاسلامية: ردًّا على اعتداءات العدوّ الاسرائيلي ومجازره بحق المدنيين استهدف مجاهدونا عند السّاعة  17:00 الجمعة الموقع المستحدث في بلدة مارون الرأس الحدودية جنوبي لبنان بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة

      المقاومة الاسلامية: ردًّا على اعتداءات العدوّ الاسرائيلي ومجازره بحق المدنيين استهدف مجاهدونا عند السّاعة  17:00 الجمعة الموقع المستحدث في بلدة مارون الرأس الحدودية جنوبي لبنان بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة