النائب حسين الحاج حسن: أيام تفصلنا عن 29 أيار وسيعرف اللبنانيون حقاً من الساسة الأمريكيون وان فرض عقوبات على ضباط في الجيش اعتداء على سيادة لبنان ولم نشهد أثراً لوقف إطلاق النار الذي وعد به ترمب الرئيس عون لا بل مجازر ودمار وتمادي