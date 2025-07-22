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برّاك دعا لأمل بلا ضمانات..

في عين التينة، كانت أبرز محطات الموفد الرئاسي الاميركي توماس برّاك الثلاثاء في بيروت، الذي قال للصحافيين “الولايات المتّحدة الاميركية لن تتخلّى عن لبنان أبدا”.

ثمّ توجّه للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري لاأكثر من ساعة وربع، لقاء وصفه برّاك بالممتاز، وخلاله، كما في الزيارة السابقة، كرر الرئيس بري الموقف اللبناني الموحّد: “هناك اتّفاق لوقف اطلاق النار، لبنان التزم به ولا يزال، اسرائيل لم تفعل والمطلوب أن تلتزم به”.

برّاك دعا للتحلي بالامل، أمل بلا ضمانات، والأيام ستثبت صحّة ذلك من عدمها.

المصدر: قناة المنار