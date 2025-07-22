لبنان

ناصر الدين: الوحدة بين اللبنانيين هي السبيل لمواجهة الظروف الصعبة

أكد وزير الصحة العامة في الحكومة اللبنانية ركان ناصر الدين على “أهمية الشراكة بين وزارة الصحة ومراكز الرعاية الصحية الأولية بهدف تعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية التخصصية لا سيما للفئات الأكثر حاجة، إضافة إلى تأمين التوعية والتشخيص المبكر تفاديًا لبلوغ مرحلة الإستشفاء وما تمثله من معاناة للمريض فضلا عن كلفتها المرتفعة”.

وقال ناصر الدين في حديث له الثلاثاء إن “عدم التعامل مع الناس بالطريقة التي يستحقونها يعني التخلي عن الأخلاق والدين وينفي سبب الوجود في لبنان”، وأكد أن “الوحدة بين اللبنانيين والتمسك بالقيم الإنسانية هي السبيل لكي يواجه لبنان الظروف الصعبة المحيطة به”، مشددًا على أن “محبة الوطن هي المدماك الأساسي”.

ولفت ناصر الدين إلى “أهمية تشبيك العيادات النقالة مع مراكز الرعاية الصحية الأولية ضمن بروتوكول خدمات الرعاية الموحد (LPSP) المعتمد من قبل الوزارة والذي يتضمن التعاون مع اختصاصيين، بما يضمن التكامل في تقديم الخدمة، وضمان الجودة، وتتبع الحالات بشكل منسق ومستدام”.

وأشاد ناصر الدين “بالمبادرات المجتمعية التي قامت بها المنظمة والدور المحوري الذي تلعبه في التنسيق الميداني مع فريق الرعاية الصحية الأولية لرفع مستوى الرعاية الصحية الاولية في لبنان والتي ستبقى بوابة العبور الأولى إلى النظام الصحي العام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام