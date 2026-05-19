تصاعد الخسائر في صفوف الاحتلال يفاقم الجدل داخل الكيان حول جدوى الحرب على لبنان

تتواصل حرب الاستنزاف التي تخوضها المقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، وسط تصاعد الخسائر البشرية والعسكرية في صفوف قوات الاحتلال، في ما بات يشكل ضغطاً متزايداً على المستويين السياسي والعسكري داخل الكيان الإسرائيلي.

وبحسب ما يردده عدد من المعلقين ووسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن جيش الاحتلال يدفع “أثماناً مستمرة” في حياة جنوده، في ظل العمليات المتواصلة التي تنفذها المقاومة، وآخرها الإعلان عن مقتل ضابط برتبة رائد خلال المعارك في جنوب لبنان.

وتشير المعطيات إلى أن قوات الاحتلال تواجه حالة “نزف مستمر” نتيجة تزايد أعداد القتلى والجرحى، في وقت لا يحظى فيه الجنود بأي فترة استقرار أو هدوء ميداني، مع استمرار عمليات المقاومة واستهدافاتها الدقيقة.

