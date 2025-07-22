لبنان

الرئيس عون: المرحلة الراهنة تتطلب وعياً وطنياً

أعلن رئيس الجمهورية، جوزاف عون، أنّ المرحلة الراهنة تتطلّب «وعياً وطنيّاً» لحماية سيادة واستقلال لبنان.

وقال عون، خلال لقائه رئيس الطائفة الإنجيليّة في سوريا ولبنان، القسّ جوزف قصّاب، في قصر بعبدا اليوم، إنّ «المرحلة الراهنة دقيقة وحساسة، وتتطلّب وعياً وطنيّاً ومواقف جامعة تصون وحدة لبنان أرضاً وشعباً، وتحمي سيادته واستقلاله».

وأكّد أنّ «الاتصالات مستمرّة لمعالجة تداعيات ما يجري في عدد من دول المنطقة، تفادياً لتأثيرها على لبنان».

من جهة أخرى، غادر عون لبنان إلى البحرين، في زيارة رسمية تستمر يومين، تلبيةً لدعوة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

ومن المقرّر أن يبحث رئيس الجمهورية مع عاهل البحرين والمسؤولين في المملكة «تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها على مختلف الصعد».

المصدر: مواقع