روسيا تطلق تدريبات نووية واسعة بمشاركة عشرات آلاف العسكريين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء بدء تدريبات عسكرية واسعة للقوات النووية تستمر من 19 إلى 21 أيار الجاري، في إطار ما وصفته بالاستجابة لتهديدات عدوانية محتملة ورفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات النووية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن القوات المسلحة الروسية بدأت مناورات تتضمن تنفيذ عمليات إطلاق لصواريخ باليستية وصواريخ كروز في ميادين اختبار داخل الأراضي الروسية، إلى جانب إجراءات خاصة بوضع القوات النووية في حالة الجاهزية لتنفيذ مهامها.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن التدريبات تهدف إلى اختبار كفاءة القيادات والعمليات وتحسين مهارات القيادة والسيطرة والتنسيق أثناء تنفيذ المهام القتالية.

مشاركة واسعة للقوات الاستراتيجية

وأوضحت الوزارة أن التدريبات تشمل قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، والأسطول الشمالي، وأسطول المحيط الهادئ، وقيادة الطيران بعيد المدى، إضافة إلى وحدات من منطقتي لينينغراد والوسط العسكريتين.

كما تشمل المناورات التدريب على الاستخدام المشترك للأسلحة النووية التكتيكية الروسية المنتشرة في أراضي بيلاروس، في إطار التنسيق العسكري بين موسكو ومينسك.

وشارك في التدريبات أكثر من 64 ألف عسكري، إضافة إلى أكثر من 7800 قطعة من المعدات العسكرية.

وإذ تضم المناورات أكثر من 200 منصة إطلاق صواريخ، وأكثر من 140 طائرة، و73 سفينة، و13 غواصة، بينها 8 غواصات نووية استراتيجية، أكدت الوزارة أن التدريبات تحاكي «الاستعداد لاستخدام القوات النووية في حال التعرض لهجوم»، مشيرة إلى أنها تهدف كذلك إلى اختبار مستوى الجاهزية العملياتية والتنسيق بين مختلف صنوف القوات.

وكانت وزارة الدفاع البيلاروسية أعلنت أمس أن قواتها تجري تدريبات على استخدام الأسلحة النووية والتأمين النووي في العمليات القتالية.

ويأتي الإعلان عن المناورات بعد أيام من تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستواصل تطوير قواتها النووية الاستراتيجية بهدف ضمان الأمن القومي الروسي والحفاظ على التوازن الاستراتيجي العالمي.

ويتزامن الإعلان الروسي عن بدء المناورات النووية مع إعلان الجيش الأميركي عزمه إجراء اختبار لإطلاق صاروخ «مينتمان 3» الباليستي العابر للقارات غير المسلح، القادر على حمل رأس نووي، يوم غد.

المصدر: روسيا اليوم