إعلام العدو: حزب الله يدير حرب استنزاف

في دلالة على مدى تأثير أداء ومحلقات وعمليات المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان ضد جيش الاحتلال وقدرتها على تكبيد الأخير خسائر كبرى، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن “حزب الله يدير حرب استنزاف ضد “إسرائيل”، وقد غير من تكتيكاته العسكرية ومقاتلوه يعملون وفق منظومة تعتمد على خلايا صغيرة”.

وفي السياق، قالت القناة نفسها “تتمثل الطريقة الجديدة لحزب الله في إطلاق طائرات بدون طيار، وطائرات انتحارية، وصواريخ بأحجام أقل في كل دفعة منفردة. ومع ذلك، أصبح تكرار الإطلاقات أعلى، ويتم تنفيذها بانتشار واسع على طول كامل الجبهة. توضح مصادر عسكرية أن حزب الله قادر على تنفيذ إطلاقات هائلة أكثر، لكنه يختار توزيعها ليخلق سلسلة متواصلة من الإنذارات، ويحاول إرهاق القوات العاملة في الميدان”.

وفي الإطار، أعلنت وزارة “الصحة” لدى كيان العدو “ارتفاع عدد الإصابات المسجلة منذ بداية الحرب على إيران في 28 شباط الماضي إلى 8771 إصابة، بعد تسجيل 19 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة”، في مؤشر جديد على حجم الاستنزاف الذي تواجهه “إسرائيل” على أكثر من جبهة.

وبحسب المعطيات التي نشرتها الوزارة، بلغ عدد الإصابات التي وصلت إلى المستشفيات الإسرائيلية من الجبهة الشمالية وحدها، منذ وقف إطلاق النار مع إيران في 8 نيسان/أبريل الماضي، نحو 870 إصابة.

