“فورين أفيرز”: القواعد الأمريكية أصبحت عبئاً على الخليج

أكدت مجلة “فورين أفيرز” الأميركية، في مقال مطول للباحث ديفيد بي. روبرتس، الأستاذ المشارك في دراسات الشرق الأوسط بكلية كينغز في جامعة لندن، أن الحرب الأمريكية ـ الإسرائيلية ضد إيران وضعت دول الخليج أمام واقع أمني جديد وصفته بأنه “لا يحتمل”، مشيرة إلى أن الوجود العسكري الأمريكي الذي اعتمدت عليه دول الخليج لعقود تحول من عنصر حماية إلى مصدر تهديد مباشر، بعدما أصبحت القواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة سببا رئيسيا في تعريض البنية التحتية الخليجية والمنشآت النفطية والفنادق لهجمات إيرانية محتملة.

وتابعت المجلة أن قادة الخليج مطالبون بالتوقف عن انتظار واشنطن لصياغة مستقبل المنطقة نيابة عنهم، والبدء في رسم هذا المستقبل بأنفسهم، موضحة أن الخروج من الأزمة الحالية يتطلب التخلي عن الفرضية التي حكمت أمن الخليج طوال قرن كامل، والمتمثلة في اعتبار الأمن سلعة يمكن شراؤها من الخارج، بدلا من بنائه محليا. وأضافت أن أي نظام أمني جديد في الخليج يجب أن يقوم على تعامل دول المنطقة بنفسها مع إيران، لا عبر وسطاء دوليين أو مظلات عسكرية أجنبية.

كما رأت المجلة أن المثال الوحيد الذي كثيرا ما تستند إليه دول الخليج للدفاع عن جدوى الحماية الأمريكية يتمثل في تحرير الكويت عام 1991، لكنها اعتبرت أن قادة الخليج يبالغون في تفسير أهمية ذلك الحدث، موضحة أن التدخل الأمريكي آنذاك جاء لخدمة المصالح الأمريكية في لحظة الهيمنة الأحادية بعد نهاية الحرب الباردة، وليس باعتباره التزاما دائما بالدفاع عن الخليج.

المصدر: صحافة أجنبية