تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان

تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، رغم ما يُعلن عن سريان هدنة، حيث شنت الطائرات الحربية والمسيرات سلسلة غارات واستهدافات طالت بلدات وقرى عدة، إلى جانب قصف مدفعي وإلقاء قنابل في أكثر من بلدة.

وأفاد مراسلو المنار بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدة كفرصير في جنوب لبنان، كما استهدف بلدة مجدل سلم، في حين أغار أيضاً على بلدة مليخ.

وفي سياق متصل، استهدف الطيران الحربي بلدة فرون، كما نفذ الطيران المسير غارة على دراجة نارية في البلدة. كما استهدف الطيران المسير بلدة حاروف في جنوب لبنان، فيما تعرّضت بلدة دبين لقصف مدفعي إسرائيلي.

وألقت محلقة إسرائيلية قنبلتين باتجاه مزارعين كانوا يعملون في حقل زراعي في بلدة القليلة، من دون تسجيل إصابات.

وبعد منتصف الليل، أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على بلدتي كفرا وكفردونين. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة فجراً استهدفت المبنى المهدد في منطقة المعشوق شرق مدينة صور.

المصدر: موقع المنار