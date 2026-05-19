وزير خارجية ليتوانيا يدعو الناتو إلى مهاجمة كالينينغراد

أشار وزير الخارجية الليتواني كيستوتيس بودريس، في مقابلة مع صحيفة نويه تسورشر تسايتونغ السويسرية، إلى ضرورة قيام حلف الناتو بتوجيه ضربة إلى مقاطعة كالينينغراد الروسية.

وقال الوزير: “يجب أن نُظهر للروس أننا قادرون على اختراق الحصن الصغير الذي بنوه في كالينينغراد. يمتلك حلف الناتو الوسائل اللازمة لتدمير القواعد الروسية في هذا الجيب”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حذر مرات كثيرة من مغبة الحصار المحتمل لمنطقة كالينينغراد، وشدد على أنه سيؤدي إلى تصعيد غير مسبوق، وأن الجانب الروسي سيتصدى لأي تهديدات للمنطقة وسيقوم بالقضاء عليها.

وفي مجلس الاتحاد جرت الإشارة إلى أن روسيا لن تسمح بأي تعد على كالينينغراد أو حقوق روسيا في بحر البلطيق، وأن أي استفزاز سيقابل برد فوري.

وقالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو إن روسيا لن تسمح لأحد بالتعدي على مقاطعة كالينينغراد.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن روسيا تأخذ على محمل الجد التصريحات الصادرة عن دول الناتو والاتحاد الأوروبي بشأن الحصار المحتمل لمقاطعة كالينينغراد، وسترد بشكل حاسم وحازم على أي محاولات من هذا القبيل.

المصدر: روسيا اليوم