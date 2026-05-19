بوتين: العلاقات الروسية الصينية بلغت مستوى غير مسبوق

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب قبيل زيارته الرسمية إلى الصين أن التسويات التجارية بين روسيا والصين تتم بالكامل تقريبا بالروبل واليوان، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى غير مسبوق.

وذكر بوتين “لا تزال التجارة الروسية الصينية تنمو، وقد تجاوزت منذ فترة طويلة حاجز 200 مليار دولار”.

وأضاف بوتين أنه “قبل 25 عاما، وقعت روسيا والصين معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون، والتي أرست أساسا متينا لتشكيل تفاعل استراتيجي وشراكة شاملة”، مؤكدا أن “العلاقات الروسية الصينية وصلت إلى مستوى غير مسبوق”.

وأوضح بوتين أن “التحالف الاستراتيجي الروسي الصيني الوثيق يلعب دورا استقراريا على الساحة العالمية”.

كما قال: “تتمتع روسيا والصين بثقة كبيرة في مستقبل علاقتهما، وتعملان بنشاط على تطويرها في المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية، وتوسيع التبادلات الإنسانية، وتشجيع التواصل بين الشعبين، كما نعمل معا على تعميق التعاون الثنائي ودفع عجلة التنمية الشاملة لبلدينا”.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه يقدر بصدق التزام الرئيس الصيني شي جين بينغ بالتعاون طويل الأمد مع روسيا.

وبدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيقوم الرئيس فلاديمير بوتين بزيارة رسمية إلى الصين يومي 19 و20 ايار / مايو.

وأعلن الكرملين في وقت سابق أن الزعيم الروسي والرئيس الصيني شي جين بينغ سيناقشان القضايا الثنائية الراهنة ويتبادلان وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية.

المصدر: روسيا اليوم