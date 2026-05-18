الرئيس عون يتابع التطورات الأمنية والسياسية ويستقبل شقير ومنسى وأبي رميا في بعبدا

إطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير على نتائج زيارته الى كل من فرنسا والولايات المتحدة الاميركية، كما عرض معه اوضاع المديرية وعملها.

هذا واستقبل الرئيس عون النائب سيمون أبي رميا وبحث معه آخر التطورات على ضوء استمرار العدوان الصهيوني على لبنان، واكد ابي رميا ان لبنان اليوم بأمسّ الحاجة إلى الاستقرار، وهذا الاستقرار يتطلب تضامن اللبنانيين.

ومن زوار قصر بعبدا وزير الدفاع ميشال منسى حيث تم البحث في آخر التطورات والمستجدات الأمنية في ظل استمرار العدوان. والتقى عون ايضاً النائب ميشال ضاهر مع وفد من الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين، ومدير مصرف الاسكان انطوان حبيب على رأس وفد وتم البحث في عدد من الملفات.

