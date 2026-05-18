    الوزير ناصر الدين يشارك في الجمعية العمومية للصحة العالمية والوزراء العرب يتبنون بالإجماع دعم النظام الصحي اللبناني

      استهلّ وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين زيارة إلى جنيف، حيث يمثّل لبنان في أعمال الجمعية العمومية التاسعة والسبعين لـمنظمة الصحة العالمية.
      وشارك الوزير ناصر الدين، قبل ظهر اليوم، في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب، الذي تبنّى بالإجماع مشروع القرار الذي تقدّم به لبنان لدعم النظام الصحي اللبناني.
      كما أقرّ المجلس الكلمة العربية الموحدة في الجمعية العمومية، وتتضمن فقرة خاصة بدعم لبنان وقطاعه الصحي.

      ومن المقرر أن يلقي الوزير الدكتور ركان ناصر الدين غداً كلمة لبنان أمام الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية.
      كما سيعقد سلسلة لقاءات مع نظرائه من وزراء الصحة المشاركين، مما سيشكل مناسبة لتعزيز التعاون في مجالات الصحة وتسليط الضوء على التحديات المتزايدة التي تفرضها ظروف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، والذي لا يوفر الأطقم الصحية والاسعافية وآليات الإطفاء والاسعاف والمراكز المؤسسات الإستشفائية.

      مراسل المنار:الطيران الحربي المعادي اغار على بلدة زوطر الغربية وعلى اطراف بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان

      غريب آبادي: الولايات المتحدة طلبت وقف إطلاق النار والتفاوض وايران لم تطلب التفاوض وايران هي المنتصر الحاسم في حرب الأربعين يوماً والولايات المتحدة والكيان الصهيوني قد هُزما

      نائب وزير الخارجية الايراني كاظم غريب آبادي: نؤكد على ضرورة إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان في أي اتفاق مُحتمل مع انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة المحيطة بإيران ورفع الحصار البحري ورفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية

