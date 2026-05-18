وزارة التربية حددت مواعيد امتحانات الفصل الأخير وتاريخ انتهاء العام الدراسي

حددت وزارة التربية مواعيد امتحانات الفصل الأخير وتاريخ انتهاء العام الدراسي في الثانويات والمدارس الرسمية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٦:

أولاً: نهاية العام الدراسي:

ينتهي العام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ بنهاية دوام يوم الثلاثاء الواقع فيه ٢٠٢٦/٦/٣٠، وتنتهي الدراسة في جميع الصفوف (باستثناء الثالث الثانوي) يوم الخميس الواقع فيه ٢٠٢٦/٦/٤.

ثانياً: الامتحان النهائي وإعلان النتائج:

١- تُجرى امتحانات الفصل الأخير في الثانويات الرسمية لصفوف شهادة الثانوية العامة بجميع فروعها اعتباراً من يوم الأربعاء الواقع فيه ٢٠ أيار ٢٠٢٦، وتودع لوائح النتائج النهائية للتلامذة لهذه السنوات لدى المناطق التربوية / مديرية التعليم الثانوي في مهلة أقصاها يوم الجمعة الواقع فيه ٢٠٢٦/٦/١٢.

٢- تُجرى امتحانات الفصل الأخير سواء حضورياً أو عن بعد وأعمال التصحيح لباقي السنوات المنهجية باستثناء صف التاسع أساسي في الثانويات والمدارس الرسمية اعتباراً من يوم الأربعاء الواقع فيه ١٠ حزيران ٢٠٢٦.

٣- تحدد مواعيد إجراء الامتحانات النهائية للصف التاسع أساسي في المدارس والثانويات الرسمية بموجب مذكرة تصدر لاحقاً تتضمن آلية وكيفية إجرائها.

٤- تُودع لوائح النتائج النهائية لتلامذة السنوات المنهجية باستثناء الصف التاسع أساسي، المناطق التربوية / مديرية التعليم الثانوي كل فيما خصه في مهلة أقصاها يوم الخميس الواقع فيه ٢٠٢٦/٧/٩.



واعلنت وزيرة التربية انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027 في المدارس والثانويات الرسمية يوم الثلاثاء 15 أيلول 2026.