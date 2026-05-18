الإثنين   
   18 05 2026   
   1 ذو الحجة 1447   
   بيروت 16:15
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الرئيس بري تابع الاوضاع العامة والمستجدات مع زواره ودعا الى اجتماع للجان المشتركة ولهيئة مكتب المجلس النيابي

      استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي حيث جرى عرض لآخر تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وشؤوناً عامة .

      الرئيس بري إستقبل أيضا سفير مملكة الدنمارك كريستوفر ڤيڤيك في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان ، الزيارة كانت أيضا مناسبة لبحث التطورات والمستجدات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .

      كما تابع رئيس المجلس المستجدات والاوضاع العامة لاسيما الامنية والميدانية منها واوضاع المؤسسة العسكرية خلال لقائه وزير الدفاع ميشال منسى .

      على صعيد آخر دعا رئيس مجلس النواب لجان المال والموازنة، الادارة والعدل ، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ، وحقوق الانسان لعقد جلسة مشتركة وذلك لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى منح عفو عام وتخفيض مدة العقوبات بشكل استثنائي وذلك يوم غد الثلاثاء 19/5/206 عند الساعة 11 من قبل الظهر .

      كما دعا الرئيس بري هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف من بعد ظهر يوم غد الثلاثاء الواقع فيه 19 ايار 2026 في عين التينة .

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار:الطيران الحربي المعادي اغار على بلدة زوطر الغربية وعلى اطراف بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان

      مراسل المنار:الطيران الحربي المعادي اغار على بلدة زوطر الغربية وعلى اطراف بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان

      غريب آبادي: الولايات المتحدة طلبت وقف إطلاق النار والتفاوض وايران لم تطلب التفاوض وايران هي المنتصر الحاسم في حرب الأربعين يوماً والولايات المتحدة والكيان الصهيوني قد هُزما

      غريب آبادي: الولايات المتحدة طلبت وقف إطلاق النار والتفاوض وايران لم تطلب التفاوض وايران هي المنتصر الحاسم في حرب الأربعين يوماً والولايات المتحدة والكيان الصهيوني قد هُزما

      نائب وزير الخارجية الايراني كاظم غريب آبادي: نؤكد على ضرورة إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان في أي اتفاق مُحتمل مع انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة المحيطة بإيران ورفع الحصار البحري ورفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية

      نائب وزير الخارجية الايراني كاظم غريب آبادي: نؤكد على ضرورة إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان في أي اتفاق مُحتمل مع انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة المحيطة بإيران ورفع الحصار البحري ورفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية