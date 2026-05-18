الرئيس بري تابع الاوضاع العامة والمستجدات مع زواره ودعا الى اجتماع للجان المشتركة ولهيئة مكتب المجلس النيابي

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي حيث جرى عرض لآخر تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وشؤوناً عامة .

الرئيس بري إستقبل أيضا سفير مملكة الدنمارك كريستوفر ڤيڤيك في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان ، الزيارة كانت أيضا مناسبة لبحث التطورات والمستجدات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .

كما تابع رئيس المجلس المستجدات والاوضاع العامة لاسيما الامنية والميدانية منها واوضاع المؤسسة العسكرية خلال لقائه وزير الدفاع ميشال منسى .

على صعيد آخر دعا رئيس مجلس النواب لجان المال والموازنة، الادارة والعدل ، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ، وحقوق الانسان لعقد جلسة مشتركة وذلك لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى منح عفو عام وتخفيض مدة العقوبات بشكل استثنائي وذلك يوم غد الثلاثاء 19/5/206 عند الساعة 11 من قبل الظهر .

كما دعا الرئيس بري هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف من بعد ظهر يوم غد الثلاثاء الواقع فيه 19 ايار 2026 في عين التينة .