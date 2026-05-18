إعلام العدو: الجيش طلب ميزانية قياسية لتمويل حروبه

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الاسرائيلية أن جيش العدو الإسرائيلي طلب زيادة ميزانيته لعام 2026 إلى مستوى قياسي يعادل 62.8 مليار دولار.

وتابعت أنه “قبل نحو شهر ونصف زادت “ميزانية الدفاع” بشكل عاجل بنحو 32 مليار شيكل (نحو 10.7 مليارات دولار) لتصل إلى زهاء 144 مليار شيكل (نحو 48 مليار دولار) في خضم الحرب الثانية مع إيران”.

كما أشارت إلى أن “الجيش ووزارة الدفاع يطلبان زيادة الميزانية بـ40 مليار شيكل إضافية (نحو 13.3 مليار دولار)”، موضحة أن “الوزارة أرجعت الطلب إلى استمرار العمليات العسكرية المكثفة، والنشاط في المناطق الأمنية في سوريا ولبنان وغزة، وضرورة الحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية تحسباً لتجدد الحرب مع إيران”، حسب تعبير “يديعوت أحرنوت”.

المصدر: إعلام العدو