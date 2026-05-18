    قائد قوى الأمن الداخلي الإيرانية: اعتقال أكثر من 6500 “جاسوس وخائن” منذ بداية “الحرب المفروضة الثالثة”

      أعلن قائد قوى الأمن الداخلي الإيرانية أحمد رضا رادان أنه منذ بداية ما وصفها بـ«الحرب المفروضة الثالثة» في 28 شباط/فبراير، تم اعتقال أكثر من 6500 «جاسوس وخائن للوطن»، بينهم 567 شخصاً مرتبطين بـ«زمر معادية للثورة».

      وقال العميد رادان، في تصريح له مساء الأحد، إنه «منذ بداية الحرب المفروضة الثالثة، تم اعتقال أكثر من 6500 جاسوس وخائن للوطن، 567 منهم مرتبطون بزمر معادية للثورة».

      وأضاف أن «عملية تحديد هوية العناصر المرتبطة بالعدو واعتقالها مستمرة، والشرطة لم تتوقف عن عملياتها في مواجهة مثيري الشغب».

      وتابع: «لم يتم الإفراج عن أي من مثيري الشغب في يناير، الذين كانوا في الواقع جنوداً خونة للعدو، وما زلنا نعمل على تحديد هويتهم واعتقالهم».

      المصدر: وكالة ارنا

