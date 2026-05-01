يديعوت أحرونوت: المعارضة الإسرائيلية تنشر أرقاماً صادمة عن واقع النكبات التي تلقاها الكيان ومن فيه في عهد نتنياهو: 2,200 قتيل وجريح 20,000 مصاب 600,000 توجّهوا لتلقي دعم نفسي 143,000 إسرائيلي أُجلوا من منازلهم