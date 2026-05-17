الاحتلال الاسرائيلي قتل 244 طفلا فلسطينيا بالضفة المحتلة منذ اكتوبر/تشرين الاول 2023

قتل العدو الإسرائيلي 244 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى اليوم، بحسب ما افادت مصادر حقوقية فلسطينية.

وأشارت المصادر إلى أن “غياب المساءلة يمنح الجنود الإسرائيليين ضوءا أخضر لمواصلة انتهاكاتهم”.

وفي 13 مايو/ أيار الجاري، قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” جيمس إلدر، في بيان، إن “الأطفال يدفعون ثمنا لا يُحتمل نتيجة تصاعد العمليات العسكرية وهجمات المستوطنين في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها شرقي القدس”.

وأشار إلدر إلى أنه “منذ يناير/ كانون الثاني 2025 وحتى 13 مايو الجاري، استشهد، في المتوسط، طفل فلسطيني واحد على الأقل أسبوعيا”، موضحا أن “70 طفلا فلسطينيا استشهدوا خلال هذه الفترة، وأن 93 بالمئة منهم قضوا برصاص القوات الإسرائيلية”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام