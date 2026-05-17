جيش العدو يقر بإصابة 4 جنود بعمليات للمقاومة الاسلامية

لا يزال جيش العدو يتبع سياسة التعتيم على خسائره امام المقاومة حيث لا يقر الا بمقتل واصابة عدد قليل من جنوده كلما مر وقت نفذت فيه المقاومة عشرات العمليات الناجحة.

المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي قال انه “خلال الليل، أصيب مقاتل من الجيش الإسرائيلي بجروح خطيرة وضابط مقاتل بجروح متوسطة، نتيجة انفجار عبوة في جنوب لبنان. كما أصيب ضابط ومقاتل بجروح طفيفة في الحادث”.



الى ذلك قال المتحدث انه “في أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها بشأن اختراق طائرة معادية في منطقة مسكافعام، تم تحديد هدف جوي مشبوه انفجر في المنطقة التي تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. بالإضافة إلى ذلك، أطلق حزب الله خلال الليل صواريخ وطائرات مفخخة تجاه قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان”.

صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية ذكرت انه “خلال عطلة نهاية الأسبوع، لم يتوقف حزب الله عن إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ باتجاه المناطق على طول الحدود الشمالية. حافظ الجيش على الغموض ولم يقدم معلومات حول حجم هجمات حزب الله. في الشمال، يُتهم ضباط الجيش بمحاولة “تطبيع الواقع الأمني الخطر”.