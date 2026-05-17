الأحد   
   17 05 2026   
   29 ذو القعدة 1447   
   بيروت 15:28
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    جيش العدو يقر بإصابة 4 جنود بعمليات للمقاومة الاسلامية

      لا يزال جيش العدو يتبع سياسة التعتيم على خسائره امام المقاومة حيث لا يقر الا بمقتل واصابة عدد قليل من جنوده كلما مر وقت نفذت فيه المقاومة عشرات العمليات الناجحة.
      المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي قال انه “خلال الليل، أصيب مقاتل من الجيش الإسرائيلي بجروح خطيرة وضابط مقاتل بجروح متوسطة، نتيجة انفجار عبوة في جنوب لبنان. كما أصيب ضابط ومقاتل بجروح طفيفة في الحادث”.

      الى ذلك قال المتحدث انه “في أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها بشأن اختراق طائرة معادية في منطقة مسكافعام، تم تحديد هدف جوي مشبوه انفجر في المنطقة التي تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. بالإضافة إلى ذلك، أطلق حزب الله خلال الليل صواريخ وطائرات مفخخة تجاه قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان”.

      صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية ذكرت انه “خلال عطلة نهاية الأسبوع، لم يتوقف حزب الله عن إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ باتجاه المناطق على طول الحدود الشمالية. حافظ الجيش على الغموض ولم يقدم معلومات حول حجم هجمات حزب الله. في الشمال، يُتهم ضباط الجيش بمحاولة “تطبيع الواقع الأمني الخطر”.

      مواضيع ذات صلة

      المفتي قبلان في ذكرى اتفاق ١٧ أيار: السلطة تكرر أخطر أزمات لبنان الداخلية

      المفتي قبلان في ذكرى اتفاق ١٧ أيار: السلطة تكرر أخطر أزمات لبنان الداخلية

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي اغار على بلدة معروب

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي اغار على بلدة معروب

      المقاومة الإسلامية: استهدف مجاهدونا تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ داخل خيمة في بلدة البياضة بمحلّقة انقضاضيّة وقد شوهدت فرق الإخلاء تنقل الإصابات

      المقاومة الإسلامية: استهدف مجاهدونا تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ داخل خيمة في بلدة البياضة بمحلّقة انقضاضيّة وقد شوهدت فرق الإخلاء تنقل الإصابات