لبنان

الرئيس عون: للتصرف بمسؤولية لإبعاد لبنان عن الصراع من حولنا

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون على “وجوب توحيد الجهود من قبل اللبنانيين والتصرف بموضوعية ومسؤولية لابعاد لبنان عن الصراع من حولنا”.

وشدد عون في حديث له الاثنين على ان “هدفه هو سلامة البلد وعدم المخاطرة باندلاع حرب، فلا قدرة لاحد على تحملها”، ولفت الى انه “في مقابل المواقف عالية السقف التي كانت صدرت في الداخل اللبناني ازاء الاحداث المؤسفة التي حصلت في سوريا اخيرا، صدرت مواقف عقلانية، ساهمت بتخفيف التوترات وابعاد لبنان عن الصراع من حولنا”.

وشدد عون على “أهمية المحاسبة ومكافحة الفساد، لان لبنان ليس مفلسا، ولا اعتقد بوجود بلد مفلس بل بوجود إدارة سيئة”.

من جهة ثانية، التقى عون المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، وعرض معها للتطورات على الساحتين اللبنانية والإقليمية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام