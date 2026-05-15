الجمعة   
   15 05 2026   
   27 ذو القعدة 1447   
   بيروت 09:16
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    قاليباف: الحرب الأميركية على إيران تدفع واشنطن نحو أزمة مالية جديدة

      حمّل رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف الإدارة الأميركية ووزير حربها مسؤولية تفاقم الأزمة المالية في الولايات المتحدة، معتبراً أن تمويل الحرب ضد إيران بات يشكل عبئاً هائلاً على الاقتصاد الأميركي.

      وفي منشور عبر منصة “إكس”، سخر قاليباف من تعيين وزير الحرب الأميركي، واصفاً إياه بـ”المذيع التلفزيوني الفاشل”، متسائلاً: “هل تمولون هذه الحرب في مضيق هرمز بفوائد هي الأعلى منذ عام 2007؟”.

      وأشار إلى أن الدين الأميركي الذي تجاوز 39 تريليون دولار، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل إلى مستويات غير مسبوقة منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008، يعكس حجم الضغوط الاقتصادية الناتجة عن تمويل الحرب على إيران.

      وأكد قاليباف أن ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات يعني زيادة تكاليف الاقتراض وارتفاع معدلات التضخم، ما سيدفع الشعب الأميركي ثمنه في نهاية المطاف، محذراً من أن استمرار السياسات الأميركية الحالية قد يقود إلى أزمة مالية عالمية جديدة.

      ولفت إلى أن الحرب التي بدأت بهدف إخضاع إيران، تحولت إلى عبء ثقيل يهدد الاقتصاد الأميركي نفسه، بعدما فشلت واشنطن في تحقيق أهدافها السياسية والعسكرية.

      المصدر: وكالة فارس

      مواضيع ذات صلة

      غريب آبادي: لا يمكن للإمارات التستر خلف ادعاءات كاذبة وموقفها كان جزءًا من العدوان

      غريب آبادي: لا يمكن للإمارات التستر خلف ادعاءات كاذبة وموقفها كان جزءًا من العدوان

      عراقجي: صمود الشعب الإيراني شكّل رادعًا استراتيجيًا وأثبت فشل رهانات الأعداء

      عراقجي: صمود الشعب الإيراني شكّل رادعًا استراتيجيًا وأثبت فشل رهانات الأعداء

      عراقجي: التهديدات والحروب فشلت في كسر إيران والجمهورية الإسلامية خرجت أكثر قوةً واقتداراً

      عراقجي: التهديدات والحروب فشلت في كسر إيران والجمهورية الإسلامية خرجت أكثر قوةً واقتداراً