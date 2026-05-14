الرئيس بري بحث وزواره في التطورات ووزير الصحة أطلعه على برامج عمل الوزارة في المرحلة الراهنة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير اسبانيا في لبنان ميغيل دي لوكاس غونزالز (Miguel de Lucas González) في زيارة بروتوكولية ، لمناسبة تسلمه مهامه الدبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان، الزيارة كانت أيضا مناسبة تم في خلالها عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان واسبانيا.

واسنقبل الرئيس بري وزير الصحة العامة راكان ناصر الدين، وبحث معه في الاوضاع العامة والمستجدات على ضوء مواصلة العدو لعدوانه على لبنان لاسيما الجنوب والبقاع الغربي وتداعياته على القطاعات الصحية والاستشفائية والاسعافية. ووضع رئيس المجلس في اجواء وبرامج عمل الوزارة في المرحلة الراهنة .

واستقبل بري رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، حيث تم عرض لتطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية وشؤونا تشريعية وملف النازحين .