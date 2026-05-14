    لبنان

    مكتب الرئيس سلام: لا لقاء ثنائياً ولا مواقف مع كالاس في لوكسمبورغ والخبر من نسج الخيال

      أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ان” بعض منصات وسائل التواصل الاجتماعي تداولت خبراً مختلقاً، نسبَت فيه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام مواقف مزعومة خلال لقاء ادّعت أنه جمعه بالممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، في 21 نيسان”.

      يهمّ المكتب الإعلامي للرئيس سلام أن ينفي هذا الخبر جملةً وتفصيلاً، ويؤكد أنه عارٍ من الصحة ومن نسج الخيال.

      ويوضح المكتب أن الرئيس سلام لم يعقد أي اجتماع ثنائي مع السيدة كالاس في لوكسمبورغ، بل ألقى كلمة أمام سفراء دول الاتحاد الأوروبي مجتمعين، وهي كلمة منشورة ومتاحة للرأي العام.

      وإذ يأسف المكتب لاعتماد بعض المنصات على أخبار مفبركة ومصادر مجهولة، يدعو إلى تحرّي الدقة والعودة إلى المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات تتصل بمواقف رئيس مجلس الوزراء أو نشاطه الدبلوماسي.

      المصدر: بيان

