آلاف المستوطنين بينهم سموتريتش يقتحمون قبر يوسف شرق نابلس

اقتحم آلاف المستوطنين، فجر اليوم الأربعاء، مقام قبر يوسف شرق مدينة نابلس، وذلك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وانتشرت قوات الاحتلال في عدة مناطق لتأمين اقتحامات المستوطنين، واعتلت أسطح المنازل، وفرضت إغلاقا للمدينة بعد نصب حواجز عسكرية.

وذكرت مصادر محلية أن أكثر من 5 آلاف مستوطن اقتحموا قبر يوسف، بينهم وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش وأعضاء في الكنيست.

وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب لؤي لبدة عقب مداهمة منزله في حي خلة العامود بالمدينة.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام