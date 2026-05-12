إيران ترفع دعوى ضد أمريكا إلى محكمة لاهاي

رفعت إيران دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة أمام محكمة التحكيم الدولية في لاهاي، متهمةً إياها بالعدوان العسكري على منشآت نووية إيرانية، وفرض عقوبات اقتصادية، والتهديد باستخدام القوة.

استندت الدعوى إلى أحكام اتفاقيات الجزائر (1981)، وادعت أن الولايات المتحدة انتهكت التزاماتها الدولية خلال ما تُسَمّى حرب الـ12 يوماً ضد إيران.

سُجّلت القضية رسمياً لدى محكمة المطالبات الإيرانية–الأمريكية في مارس 2026 تحت رقم الملف (A-34).

تستند عريضة الجمهورية الإسلامية إلى البند الأول من اتفاقية الجزائر، وتفصّل فيه حالات تُعدّ انتهاكات لالتزامات واشنطن خلال الحرب الأخيرة إلى جانب سياسة العقوبات والتهديدات العسكرية.

طالبت إيران المحكمة بإدانة الولايات المتحدة وإلزامها بإنهاء كل أشكال التدخل المباشر وغير المباشر في الشؤون الداخلية الإيرانية فوراً، وتقديم ضمانات بعدم تكرار الانتهاكات، وتعويض كامل عن الأضرار التي لحقت بالبلاد.

يذكر أن البند الأول من اتفاقية الجزائر يتضمن التزام الحكومة الأمريكية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لإيران بأي وسيلة كانت، سياسية أو عسكرية، مباشرة أو غير مباشرة.

المصدر: قناة العالم