قاليباف: لا بديل عن قبول حقوق الشعب الإيراني كما وردت في المقترح ذي النقاط الأربع عشرة

أعلن رئيس مجلس الشوري الايراني محمد باقر قاليباف أنه “لا بديل عن قبول حقوق الشعب الإيراني كما وردت في المقترح ذي النقاط الأربع عشرة”.

There is no alternative but to accept the rights of the Iranian people as laid out in the 14-point proposal.

Any other approach will be completely inconclusive; nothing but one failure after another.

The longer they drag their feet, the more American taxpayers will pay for it. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) May 11, 2026

وأضاف في تغريدة له على صفحته على “أكس” “أي نهج آخر سيكون بلا جدوى، ولن يُسفر إلا عن سلسلة من الإخفاقات. كلما طال أمد مماطلتهم، زادت الأعباء المالية على دافعي الضرائب الأمريكيين”.

المصدر: موقع المنار