فرنسا | صيادو البحر المتوسط يطالبون بدعم مع ارتفاع أسعار الديزل

يواجه الصيادون في البحر الأبيض المتوسط ضغوطًا متزايدة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، حيث يقول القبطان فينسنت سكوتو إن الديزل بات يستهلك نحو 60% من ميزانية عمله، ما يهدد استمرارية نشاطه البحري.

وتحدث سكوتو من على متن سفينته أثناء مغادرتها ميناء سيت، داعيًا إلى تقديم دعم عاجل للقطاع من أجل تقليل الاعتماد على “نظام الاستهلاك المفرط للديزل”، على حد وصفه.

وأضاف أن الطلب على المساعدة “كبير”، لكنه ضروري في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل التي تثقل كاهل الصيادين وتؤثر على قدرتهم على الاستمرار في العمل.

المصدر: وكالة يونيوز