    محمد مخبر: إيران تسيطر بالكامل على مضيق هرمز وواشنطن عاجزة عن فتحه بالقوة

      أكد مستشار ومساعد قائد الثورة الإسلامية في إيران، محمد مخبر، أن الجمهورية الإسلامية تمتلك السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، مشدداً على أن تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا تتجاوز “الأمنيات السياسية” التي لا يمكن ترجمتها على أرض الواقع.

      وقال مخبر، في تصريحات تناولت التطورات الإقليمية، إن ترامب “يتحدث عن أحلامه”، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة بأي شكل على فتح مضيق هرمز بالقوة، لأن هذا الممر الاستراتيجي يقع ضمن نطاق النفوذ والسيطرة الإيرانية.

      واعتبر أن سيطرة إيران على المضيق تمثل إحدى نتائج الحرب المفروضة وما أفرزته من قدرات استراتيجية عززت مكانة الجمهورية الإسلامية في المنطقة.

      وأضاف أن طهران لم تستثمر خلال السنوات الماضية بالشكل المطلوب في هذه الورقة الجيوسياسية المهمة، لكنها اليوم تتعامل معها باعتبارها إحدى أدوات القوة الوطنية، مؤكداً أن إيران لن تتراجع عن الاستفادة من هذه الميزة الاستراتيجية.

      وفي الشأن الداخلي، شدد مخبر على وجود انسجام كامل بين المؤسسات السياسية والعسكرية في إيران، نافياً ما يُثار بشأن وجود تباينات بين الميدان والدبلوماسية.

      وأوضح أن العدو يسعى إلى بث الانقسام داخل إيران عبر الحرب النفسية والإعلامية، إلا أن التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة قائم بصورة كاملة، في إطار مواجهة الضغوط والتحديات الخارجية.

      المصدر: قناة العالم

