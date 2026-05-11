جنبلاط: لا يمكن أن يكون هناك اتفاق سلام ويجب أن يبقى لبنان موحدًا

اعتبر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط​ في حديث صحفي انه “على الرغم من كل التناقضات، يجب أن نركز على الوصول إلى وقف لإطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي. ثم العمل على إنقاذ وحدة لبنان”. مضيفا “يجب أن يبقى لبنان موحدًا، وأن يقاوم شيطان التقسيم إلى كيانات طائفية”.



وقال “يتم الحديث عن حزب الله (من بعض الاطراف) وكأنه مجرد جسم غريب أو عنصر أجنبي داخل لبنان. لكن الحزب هو جزء من الشعب اللبناني، وهذه نقطة كثيرًا ما يُساء فهمها. فبعيدًا عن المقاتلين أنفسهم، كيف يمكن لعائلات جنوب لبنان أن تقول للدولة اللبنانية: “خذوا أسلحتنا”، فيما هم يشاهدون منازلهم مخرّبة، وأراضيهم محتلة؟

واعتبر انه “لا يمكن أن يكون هناك اتفاق سلام. لا يمكن أن يكون هناك سوى اتفاق هدنة، أي وقف لإطلاق النار. اتفاقٌ ليس سلامًا ولا حربًا”.



وقال “علينا أن نعزّز الجيش اللبناني، لا سيّما أن رحيل قوات “اليونيفيل” التابعة للأمم المتحدة، والمقرر في نهاية العام، يُعدّ خطيرًا للغاية. يجب إنشاء “يونيفيل” جديدة، أو قوة دولية، بمساعدة فرنسا وإيطاليا ودول أخرى.”.

اضاف “بعض الأحزاب اللبنانية تطالب بقوة دولية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. يجب الحذر الشديد”.

وقال جنبلاط “كانت هناك محاولة من الدول العربية، التي انخرطت فيما يُعرف بـ اتفاقات أبراهام. ما هي النقاط الأساسية في هذه الاتفاقات؟ السلام مقابل الأرض. لكن أين هي هذه الأرض؟ في كل مكان هناك مستوطنات يهودية. إنهم يتوسعون تقريبًا في كل الاتجاهات، ويستولون على ما تبقّى من هذه الأرض”.