الشيخ عبدالرزاق شكر جمعية “وتعاونوا” على مساعداتها للعائلات الفقيرة والنازحة

شدد رئيس “جمعية الإصلاح والوحدة” الشيخ الدكتور ماهر عبدالرزاق، عقب تسلُّم الجمعية من جمعية “وتعاونوا” مساعدات إنسانية شملت أدوية، وحليب أطفال، وحفاضات، للعائلات الفقيرة والنازحة والمتضررة من العدوان الصهيوني، على ان “هذا العمل الإنساني المبارك يجسِّد أسمى معاني التكافل والتراحم والتضامن بين أبناء الوطن الواحد، ولا سيما في هذه الظروف الصعبة التي يواجه فيها شعبنا آثار العدوان والحرب حيث تشتد الحاجة إلى تعزيز روح التعاون والوحدة والصمود”.

وقال: “إن الوقوف إلى جانب العائلات الفقيرة والنازحة في عكار وسائر المناطق، ومساندة الناس في محنتهم، ليس عملاً إغاثياً فحسب، بل هو مساهمة حقيقية في تعزيز صمود المجتمع وثباته في مواجهة العدوان، لأن الشعوب المتماسكة والمتعاونة والقادرة على احتضان بعضها بعضاً، هي الأقدر على الصبر والثبات وتحقيق النصر”.

وثمَّن “هذا العطاء النبيل من جمعية “وتعاونوا”، مؤكداً أن “وحدة اللبنانيين وتكاتفهم وتعاونهم في مواجهة الأزمات، هو السبيل لحماية المجتمع وتعزيز صمود أهلنا، وترسيخ قيم الرحمة والتضامن والوفاء بين أبناء الوطن الواحد، كما نتوجه من عكار بالتحية الى رجال المقاومة الذين يكتبون مجد لبنان وتاربخ جديد للمنطقة ،ونحن نفتخر بصمودهم وثباتهم، وهم مفخرة لبنان”.

وتوجَّه بالشكر الى رئيس جمعية “وتعاونوا” أبو الفضل، على جميع المبادرات الخيرية والإنسانية التي يقوم بها، مثمِّناً “جهوده المباركة في خدمة الناس والوقوف إلى جانب اللبنانيين جميعاً من دون تمييز.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام