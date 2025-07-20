تقارير مصورة

سرايا القدس توثق عملياتها في قطاع غزة وتعرض مشاهد لمحاولة أسر جندي شرق خانيونس

نشر الإعلام الحربي التابع لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد مصورة من عملية نوعية مركبة نفذها مجاهدوها في منطقة عبسان الكبيرة شرق خانيونس، استهدفت ناقلة جند تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بهدف أسر عدد من الجنود الصهاينة.

وفي السياق، أعلنت سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – تنفيذ عدد من العمليات العسكرية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، استهدفت من خلالها مواقع وآليات تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني.

وأفاد الاعلام العسكري بأن مجاهدي السرايا قصفوا بقذائف الهاون النظامي (عيار 60 ملم) مقر قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال الصهيوني داخل “صالة المهند” بمنطقة السطر الغربي شمال مدينة خانيونس.

كما أعلنت سرايا القدس أنها تمكّنت، ظهر السبت، من تدمير مركبة عسكرية صهيونية بواسطة عبوة ناسفة من نوع (برق – الصدمية) في منطقة معن جنوب شرق خانيونس.

وفي تطور لافت، أكّد مجاهدو السرايا – بعد عودتهم من خطوط الاشتباك – أنهم نفذوا عملية مشتركة مع مجاهدي كتائب القسام، استُهدفت خلالها ثلاث دبابات صهيونية من نوع “ميركافاه” في كمين محكم، جرى تنفيذه باستخدام عبوتي (ثاقب وشواظ) وقذيفة “تاندوم”، وذلك في محيط مسجد الرضوان بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، بتاريخ 7 تموز/يوليو 2025.

كما عرض الإعلام الحربي للسرايا، مشاهد مصورة لقصف مجاهدي القوة الصاروخية مواقع “سديروت”، و”مفلاسيم”، و”نيرعام” في غلاف غزة بعدد من الصواريخ، ردًّا على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

المصدر: الاعلام العسكري