لبنان

الصمد استقبل رئيس اتحاد بلديات الضنية: يدنا ممدودة للجميع

استقبل النائب جهاد الصمد الاحد رئيس اتحاد بلديات الضنية مصطفى سعادة ونائب رئيس الاتحاد عمار صبره.

وبالمناسبة، اكد سعادة انه “سيعمل من اجل تحقيق الانماء في الضنية”، وتابع “يدي ممدودة للجميع وكلامي سيكون مقرونا بالعمل الذي سيكون انمائيا فقط بلا اي خلفية سياسية وسوف اسعى لتحسين الوضع الانمائي في المنطقة على قدر استطاعتنا وامكاناتنا”.

بدوره، قال الصمد “يدي كانت دائما وستبقى ممدودة للكل والتعاطي في الشأن العام قائم على مساعدة الجميع، انطلاقا من مبدأ وتعانوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام