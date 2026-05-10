حمادة: المقاومة لا تُهزم ومحاولات ضرب الميثاقية تهدد لبنان

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة إيهاب حمادة أن المقاومة “التي ترتبط بالله وترتكز إلى حقها لا يمكن لأحد أن يهزمها”، مشدداً على أنها “ماضية باتجاه نصر عزيز مؤزر مهما تعاظمت التضحيات”.

كلام حمادة جاء خلال احتفال تأبيني أُقيم في حسينية بلدة العين لمناسبة مرور أربعين يوماً على استشهاد حسين علي عجاج دندش “مهتدي”، بحضور فعاليات دينية واجتماعية وعوائل الشهداء وأهالي البلدة والجوار.

واعتبر حمادة أن “لبنان قام على التوافقية واحترام المكونات”، مشيراً إلى أن الميثاقية تعني انسجام جميع مكونات الوطن، ومحذراً من تجاوز أي مكوّن أساسي في البلاد، لأن ذلك “يضرب المرتكز الذي قام عليه لبنان الجديد”.

وأضاف أن وثيقة الوفاق الوطني نصّت بوضوح على أنه “لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك”، معتبراً أن السلطة الحالية “تحاول أخذ هذا العيش المشترك إلى الهاوية”.

وفي الشأن السياسي، رأى حمادة أن الولايات المتحدة و”إسرائيل” تمارسان الضغوط على لبنان لأن “المشكلة بالنسبة لهما هي فقط في حزب الله والمقاومة”، معتبراً أن المطلوب هو دفع اللبنانيين إلى الصدام الداخلي “ليرتاح الإسرائيلي”.

ووصف ما يُطرح تحت عنوان التفاوض بأنه “تحالف بين السلطة اللبنانية والإسرائيلي على وجود المقاومة”، مؤكداً أن الضغوط السياسية لن تنجح في كسر إرادة المقاومة أو بيئتها.

المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله