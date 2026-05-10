اعتراف أميركي ـ إسرائيلي: مسيّرات حزب الله بالألياف البصرية “كابوس” يعجز الاحتلال عن إيقافه

أقرّت شبكة CNN الأميركية بتنامي قدرات حزب الله في حرب المسيّرات، كاشفةً عن حالة قلق متصاعدة داخل كيان العدو من فعالية المسيّرات الانتحارية العاملة بالألياف البصرية، والتي وصفتها بأنها “كابوس لا يمكن إيقافه”.

وأوضح التقرير أن المقاومة نجحت في تطوير نمط هجومي أربك جيش الاحتلال، بعدما استخدمت مسيّرات متطورة تعمل عبر كابلات ألياف بصرية بدل الإشارات اللاسلكية، ما يجعل رصدها أو التشويش عليها شبه مستحيل.

وأشار التقرير إلى أن إحدى المسيّرات حلّقت بدقة فوق بلدات جنوب لبنان المدمّرة، متجاوزة الطرقات والمباني قبل أن ترصد دبابة إسرائيلية وجنوداً قربها، فيما ظهرت على شاشة المشغّل عبارة “القنبلة جاهزة”، في مشهد يعكس مستوى التطور التقني والدقة الميدانية.

ونقلت الشبكة عن الباحث الإسرائيلي يهوشوع كاليسكي من معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي قوله إن هذه المسيّرات “محمية من التشويش الإلكتروني، وغياب بصمتها الإلكترونية يجعل من المستحيل تقريباً معرفة مكان إطلاقها”.

وأضاف التقرير أن إحدى العمليات التي بثّتها المقاومة أظهرت جنود الاحتلال غير مدركين لاقتراب المسيّرة قبل لحظات من انفجارها، في هجوم أقرّ جيش العدو بأنه أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخرين، قبل أن تستهدف المقاومة لاحقاً مروحية الإجلاء التي وصلت إلى المكان.

وأكدت الشبكة الأميركية أن جيش الاحتلال، الذي اعتمد لسنوات على التفوق التكنولوجي والحرب الإلكترونية لمواجهة المسيّرات، بات يواجه تحدياً جديداً أفقده جزءاً كبيراً من تفوقه، مع اعتراف مصادر عسكرية إسرائيلية بأن “الشباك والحواجز المادية هي الوسيلة الوحيدة المتاحة حالياً”، لكنها “ليست مضمونة بالكامل”.

ولفت التقرير إلى أن المقاومة تطوّر باستمرار أساليب تنسيق الهجمات الجوية بالمسيّرات، في وقت لا يزال فيه جيش الاحتلال يحاول التكيّف مع هذا التهديد المتصاعد، وسط إقرار إسرائيلي بأن حزب الله “يتعلّم بسرعة” ويملك قدرة متزايدة على تنفيذ هجمات دقيقة ومتزامنة ضد الجنود والآليات داخل جنوب لبنان وشمالي فلسطين المحتلة.

المصدر: شبكة CNN