    “حشد”: قلق من تصاعد الهجمات الإسرائيلية في غزة وتوسّع المناطق المحظورة إلى 64% من القطاع

      أعربت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) عن قلقها من تصاعد الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة، معتبرة أن ما يجري يمثل سياسة ممنهجة تستهدف المدنيين والبنية المجتمعية.

      وقالت الهيئة إن الاحتلال وسّع المناطق المقيدة داخل القطاع عبر ما يسمى بـ“الخط البرتقالي”، لترتفع المساحات المحظورة إلى نحو 64% من مساحة غزة، ما يزيد الاكتظاظ ويعمّق الأزمة الإنسانية.

      وأشارت إلى سقوط ضحايا جراء استهداف خيام نازحين ومناطق سكنية ومركبات مدنية، إضافة إلى استهداف عناصر من الشرطة المدنية أثناء أداء مهامهم.

      ودعت “حشد” إلى وقف الهجمات ورفع الحصار، مطالبة المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بالتحرك لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

      المصدر: وكالة شهاب

