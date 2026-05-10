بريطانيا | لندن تعزل ركاب سفينة “إم في هونديوس” في مستشفى سابق لمرضى كوفيد-19 بعد تفشي فيروس هانتا

تستعد السلطات الصحية البريطانية لاستقبال نحو 24 من الركاب وأفراد الطاقم البريطانيين القادمين من السفينة السياحية “إم في هونديوس”، بعد تفشي فيروس هانتا على متنها، حيث سيتم عزلهم في منشأة تابعة لمستشفى “أرو بارك” الذي استُخدم سابقاً لاستقبال مرضى كوفيد-19.

وأعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أن المجموعة ستخضع لعزل أولي لمدة 72 ساعة في منشأة مخصصة للتقييم الطبي والفحوصات السريرية، قبل اتخاذ قرار بشأن إمكانية استكمال العزل في منازلهم أو في مواقع أخرى مناسبة.

وأكد المسؤولون أن أياً من الركاب الذين سيُنقلون إلى بريطانيا لا تظهر عليهم حالياً أعراض الإصابة بفيروس هانتا، مشيرين إلى أن جميع الوافدين سيخضعون لفحوصات دقيقة قبل نقلهم إلى موقع الحجر الصحي.

وكان مستشفى أرو بارك قد استُخدم سابقاً خلال جائحة كوفيد-19 لاستقبال العائدين من مدينة ووهان الصينية وركاب سفينة “دايموند برنسيس”، ما يجعله موقعاً مجهزاً لإدارة مثل هذه الحالات الصحية الطارئة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة دولية لإجلاء ركاب السفينة، التي من المتوقع أن تصل إلى جزر الكناري الإسبانية، حيث سيتم توزيع الركاب بحسب جنسياتهم وإعادتهم إلى بلدانهم وسط رقابة صحية مشددة.

