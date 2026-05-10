    عربي وإقليمي

    القوة الجوفضائية والبحرية للحرس الثوري: صواريخنا ومسيّراتنا موجّهة لضرب أهداف أميركية

      أعلنت قيادتا القوة الجوفضائية والبحرية في الحرس الثوري الإيراني، امس السبت 9 أيار/مايو 2026، عن جاهزيَّتهما لضرب أهداف أميركية في المنطقة إذا تعرَّضت إيران لاعتداء أميركي.

      وقالت قيادة القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، في بيان: “صواريخ الحرس وطائراته المُسيَّرة موجَّهة نحو أهداف أميركية في المنطقة وسفن العدو المعتدية”، مضيفةً: “ننتظر الأمر بإطلاق النار”.

      بدورها، حذّرت قيادة القوة البحرية في الحرس الثوري من أنّ “أيّ تعرُّض لناقلات النفط والسفن التجارية الإيرانية سيؤدّي إلى هجوم عنيف على أحد المراكز الأميركية في المنطقة وعلى سفن العدو”.

      المصدر: موقع المنار

