ناصر الدين: وزارة الصحة لكل اللبنانيين ورسالتها إنسانية تتعدى الطائفية والحزبية

جال وزير الصحة العامة في لبنان ركان ناصر الدين، السبت، برفقة المفوضة الأوروبية للمساواة والجاهزية وإدارة الأزمات، حجة لحبيب، في المستودع المركزي للدواء والمستلزمات الطبية في الكرنتينا، بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دي وال ووفد من منظمة الصحة العالمية.

وتسلّم ناصر الدين حقائب إسعافات أولية من الجسر الجوي الإنساني الأوروبي السادس الذي وصل الأسبوع الماضي، على أن يُستكمل الجسر الجوي يوم الإثنين المقبل بوصول أكثر من 41 طنًا من الإمدادات المنقذة للحياة من منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة هيوميديكا، بالإضافة إلى مساهمات من فرنسا ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي.

كما جرت زيارة إلى مستشفى بيروت الحكومي الجامعي – الكرنتينا، حيث تم تفقد أقسام المستشفى. وبالمناسبة، أكد ناصر الدين أن “التواجد في مستشفى الكرنتينا يشكل رسالة تنبض بالحياة مع رؤية الحياة الصاعدة في هذا المستشفى إثر الدمار الذي حلّ فيه جراء انفجار المرفأ”، ولفت إلى أن “الإرادة كبيرة جدًا، ووزارة الصحة العامة مستمرة في وقوفها إلى جانب أهلها اللبنانيين، وذلك رغم الإمكانات المحدودة أمام الأعباء الكبيرة وتزايد الحاجات في القطاعات كافة في ظل استمرار الحرب والعدوان”.

ونوّه ناصر الدين “بأهمية الدعم المادي والتقني والثقة مع الشركاء الدوليين، خصوصًا أن الشراكة هي التي تخوّل لبنان المتابعة بالخدمة بالرغم من كل الصعاب”، وأثنى على “مبادرة الاتحاد الأوروبي الإنسانية التي تؤكد الشراكة معه والدعم المتواصل للقطاع الصحي بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية”، وشدد على “الشفافية التي تعتمدها الوزارة في توزيع الاحتياجات”، مؤكدًا أن “وزارة الصحة لكل اللبنانيين ورسالتها إنسانية تتعدى الطائفية والحزبية بهدف تأمين صحة كل مريض”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام