السبت   
   09 05 2026   
   21 ذو القعدة 1447   
   بيروت 10:49
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    اقتصاد

    المائدة العالمية تواجه قفزة سعرية هي الأعلى في 3 سنوات


      أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو” أن مؤشرها لأسعار المواد الغذائية ارتفع بنسبة 2% في نيسان/أبريل مقارنة بالعام السابق مسجلاً أعلى مستوى منذ 2023.


      وأضافت “الفاو” في بيان أمس الجمعة أن الزيوت النباتية شهدت أكبر زيادة. وتسبب ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة الطلب من صناعة الوقود الحيوي على زيوت البذور.


      وأوضحت “الفاو” أن المخاوف بشأن انخفاض الإنتاج في جنوب شرق آسيا تؤدي أيضا إلى ارتفاع الأسعار.


      وارتفعت أسعار القمح بنسبة 0.8% بسبب المخاوف بشأن الجفاف في الولايات المتحدة وأستراليا، فضلاً عن ارتفاع أسعار الأسمدة المرتبطة بالحرب.


      وقالت “الفاو” إن المزارعين قد يتحولون من محاصيل القمح إلى محاصيل أقل استخداماً للأسمدة هذا العام، وهو ما سيؤدي إلى تقليص إمدادات القمح ورفع الأسعار.

      المصدر: أب

      مواضيع ذات صلة

      الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في اذار/مارس بسبب الحرب ضد إيران

      الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في اذار/مارس بسبب الحرب ضد إيران