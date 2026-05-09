تصعيد صهيوني متواصل جنوب لبنان .. قصف يستهدف بلدات ومؤسسات مدنية

تواصلت الاعتداءات الصهيونية على مناطق جنوب لبنان، حيث نفذ جيش الاحتلال قصفاً مدفعياً متواصلاً طال بلدات برعشيت وصفد البطيخ وتولين وصولاً إلى الغندورية وفرون، بالتزامن مع إطلاق قذائف ورمايات رشاشة في أكثر من محور.

وأفادت المعلومات بأن القصف تركز أيضاً على بلدات مجدل زون والمنصوري وبيوت السياد، قبل أن يتجدد ليلاً ويترافق مع رمايات رشاشة شملت منطقة البياضة، التي شهدت اشتباكات مع المقاومة الإسلامية.

كما أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، فيما أقدم فجراً على نسف عدد من المنازل في حي الجبانة بمدينة بنت جبيل، تزامناً مع قصف مدفعي طال أطراف الغندورية.

وفي تطور ميداني إضافي، أفاد مراسل المنار بأن مسيّرة صهيونية شنت غارة استهدفت مؤسسة تجارية على طريق الشهابية – كفردونين، ما أدى إلى أضرار مادية في المكان.

وتتعرض منذ التاسعة صباحاً بلدات أرنون وكفرتبنيت والنبطية لقصف مدفعي صهيوني متقطع، في إطار تصعيد ميداني متواصل في جنوب لبنان.

وفي السياق نفسه، شن الطيران الحربي الإسرائيلي بعيد منتصف ليل الجمعة–السبت غارة استهدفت منزلاً في بلدة حاروف، ما أدى إلى تدميره.

المصدر: موقع المنار + الوكالة الوطنية للإعلام