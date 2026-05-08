المقاومة الإسلامية تعلن استهداف آليات وتجمعات للجيش الإسرائيلي جنوبًا ردًا على الاعتداءات والخروقات

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خروقات وقف إطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية، أصدرت المقاومة الإسلامية في لبنان أربعة بيانات أعلنت فيها تنفيذ عمليات استهدفت قوات وآليات للجيش الإسرائيلي في عدد من مناطق الجنوب.

وأفادت المقاومة في بياناتها بأنّ مجاهديها استهدفوا جرّافة عسكرية إسرائيلية من نوع D9 في بلدة البيّاضة بمحلّقة انقضاضية، مؤكدة تحقيق إصابة مباشرة.

كما أعلنت استهداف تجمّع لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في مدينة الخيام بقذائف المدفعية.

وفي سياق متصل، أشارت المقاومة إلى أنّ مجاهديها استهدفوا، أمس، دبابة ميركافا عند مجرى النهر في أطراف بلدة دير سريان بصاروخ موجّه، مؤكدة إصابتها بشكل مباشر.

