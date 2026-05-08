المديرية العامة للدفاع المدني نعت عنصراً استشهد إثر غارة إسرائيلية معادية استهدفته على طريق راشيا الفخار – كفرشوبا

نعت المديرية العامة للدفاع المدني العنصر حافظ علي يحي، من عديد مركز راشيا الفخار العضوي _ النبطية الاقليمي، الذي إستشهد بتاريخ ٠٨-٠٥-٢٠٢٦، جراء غارة إسرائيلية معادية استهدفته على طريق راشيا الفخار – كفرشوبا.
وفي ما يلي نبذة عن حياته :
– حافظ علي يحي، من عديد مركز راشيا الفخار العضوي – النبطية الإقليمي من مواليد ١٩٧٥ – كفرشوبا (قضاء حاصبيا) .
– تطوّع اختيارياً في المديرية العامة للدفاع المدني بتاريخ ٠٢-٠١-٢٠٠١
– ثُبِّت في المديرية العامة للدفاع المدني بصفة فرد بتاريخ ٢٤-٠٨-٢٠٢٣.
– حائز على العديد من التناويه والتهاني من مدير عام الدفاع المدني.
– تابع العديد من الدورات التدريبية في مجال الإطفاء والإسعاف والإنقاذ.
– شارك في العديد من المهمات الخطرة والدقيقة.
– الوضع العائلي: متاهل وله ثلاثة أولاد.
