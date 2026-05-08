    لبنان

    المديرية العامة للدفاع المدني نعت عنصراً استشهد إثر غارة إسرائيلية معادية استهدفته على طريق راشيا الفخار – كفرشوبا

      نعت المديرية العامة للدفاع المدني العنصر حافظ علي يحي، من عديد مركز راشيا الفخار العضوي _ النبطية الاقليمي، الذي إستشهد بتاريخ ٠٨-٠٥-٢٠٢٦، جراء غارة إسرائيلية معادية استهدفته على طريق راشيا الفخار – كفرشوبا.

      وفي ما يلي نبذة عن حياته :

      – حافظ علي يحي، من عديد مركز راشيا الفخار العضوي – النبطية الإقليمي من مواليد ١٩٧٥ – كفرشوبا (قضاء حاصبيا) .

      – تطوّع اختيارياً في المديرية العامة للدفاع المدني بتاريخ ٠٢-٠١-٢٠٠١

      – ثُبِّت في المديرية العامة للدفاع المدني بصفة فرد بتاريخ ٢٤-٠٨-٢٠٢٣.

      – حائز على العديد من التناويه والتهاني من مدير عام الدفاع المدني.

      – تابع العديد من الدورات التدريبية في مجال الإطفاء والإسعاف والإنقاذ.

      – شارك في العديد من المهمات الخطرة والدقيقة.

      – الوضع العائلي: متاهل وله ثلاثة أولاد.

      المصدر: موقع المنار

