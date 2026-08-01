بلدة كفرفيلا الجنوبية تشيع الشهيد المجاهد عباس محمد اسماعيل ( ابو الفضل )

شيع حزب الله وجماهير المقاومة الشهيد المجاهد عباس محمد اسماعيل ( ابو الفضل ) الذي ارتقى فداء للبنان وشعبه . التشييع انتلق بموكب سيار من مستشى الشيخ راغب حرب مخترق قرى اقليم التفاح وصولا الى منزل الشهيد للقاء الاهل والاحبة وفي ساحة البلدة حيث حمل على الاكف من قبل اخوته الكشفيين وقدمت له الفرقة الموسيقية لكشافة المهدي عج لحن الشهادة فيما ادت فرقة كشفية التحية وقسم البقاء على خط الشهداء, بعدها ادى السيد امير الحائري امام بلدة كفرفيلا لينطلق, بعدها التشييع في وسط البلدة يتقدمه حملة الرايات وصور الشهيد والفرقة الموسيقية وصولا الى جبانة البلدة ليوارى الثرى بجانب من سبقة من الشهداء .

المصدر: موقع المنار