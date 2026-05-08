باكستان تطالب سنغافورة بتسهيل عودة بحارة إيرانيين احتجزت واشنطن سفنهم

أعلن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار إجراء محادثات مع نظيريه الإيراني والسنغافوري، لبحث ملف البحارة الإيرانيين والباكستانيين العالقين قرب السواحل السنغافورية بعد احتجاز سفنهم من قبل الولايات المتحدة.

وأوضح دار أنه طلب من وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان تسهيل العودة الآمنة لـ11 بحاراً باكستانياً و20 بحاراً إيرانياً، مؤكداً استمرار التنسيق مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي بشأن القضية.

وأكد الوزير الباكستاني استعداد بلاده لتسهيل عودة المواطنين الإيرانيين إلى بلادهم عبر الأراضي الباكستانية، مشيراً إلى أن إسلام آباد تواصل التنسيق مع الولايات المتحدة وأطراف أخرى لضمان سلامة البحارة وعودتهم سريعاً.

وفي السياق، أعلنت الخارجية الباكستانية الأسبوع الماضي تسلم 22 من أفراد طاقم السفينة الإيرانية “توسكا” من الولايات المتحدة، والعمل على استكمال إجراءات نقلهم إلى إيران، معتبرة الخطوة الأميركية إجراءً لبناء الثقة.

المصدر: قناة العالم