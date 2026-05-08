الجمعة   
   08 05 2026   
   20 ذو القعدة 1447   
   بيروت 10:05
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    باكستان تطالب سنغافورة بتسهيل عودة بحارة إيرانيين احتجزت واشنطن سفنهم

      أعلن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار إجراء محادثات مع نظيريه الإيراني والسنغافوري، لبحث ملف البحارة الإيرانيين والباكستانيين العالقين قرب السواحل السنغافورية بعد احتجاز سفنهم من قبل الولايات المتحدة.

      وأوضح دار أنه طلب من وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان تسهيل العودة الآمنة لـ11 بحاراً باكستانياً و20 بحاراً إيرانياً، مؤكداً استمرار التنسيق مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي بشأن القضية.

      وأكد الوزير الباكستاني استعداد بلاده لتسهيل عودة المواطنين الإيرانيين إلى بلادهم عبر الأراضي الباكستانية، مشيراً إلى أن إسلام آباد تواصل التنسيق مع الولايات المتحدة وأطراف أخرى لضمان سلامة البحارة وعودتهم سريعاً.

      وفي السياق، أعلنت الخارجية الباكستانية الأسبوع الماضي تسلم 22 من أفراد طاقم السفينة الإيرانية “توسكا” من الولايات المتحدة، والعمل على استكمال إجراءات نقلهم إلى إيران، معتبرة الخطوة الأميركية إجراءً لبناء الثقة.

      المصدر: قناة العالم

      مواضيع ذات صلة

      بقائي: نُعيد إعمار ما دمّره العدوان الأميركي الصهيوني ولن ننسى الجرائم

      بقائي: نُعيد إعمار ما دمّره العدوان الأميركي الصهيوني ولن ننسى الجرائم

      روسيا في مجلس الأمن: مشروعنا مع الصين بشأن إيران لا يزال على الطاولة.. ونرفض صياغات غير متوازنة

      روسيا في مجلس الأمن: مشروعنا مع الصين بشأن إيران لا يزال على الطاولة.. ونرفض صياغات غير متوازنة

      مندوب إيران في الأمم المتحدة: مشروع قرار مضيق هرمز يهدف لتشريع التحركات الأميركية

      مندوب إيران في الأمم المتحدة: مشروع قرار مضيق هرمز يهدف لتشريع التحركات الأميركية