    بقائي: نُعيد إعمار ما دمّره العدوان الأميركي الصهيوني ولن ننسى الجرائم

      أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية “إسماعيل بقائي” أن إيران ماضية في إعادة إعمار ما دمّره العدوان الأميركي الصهيوني، مشدداً على أن طهران “لا تنسى ولا تغفر” الجرائم التي ارتُكبت بحق الشعب الإيراني.

      ونشر بقائي عبر منصة “إكس”، فجر الجمعة، مقطعاً مصوراً يوثق أعمال إعادة بناء الجسر B-1 في مدينة كرج غرب طهران، والذي تعرض للتدمير خلال الحرب العدوانية الأخيرة، قائلاً إن “المهندسين الإيرانيين بدأوا إعادة بناء الجسر الذي تضرر جراء القصف الأميركي”.

      وأضاف: “نُعيد بناء ما دُمّر، لكننا لا ننسى ولا نغفر”.

      وكان الجسر B-1 في مدينة كرج بمحافظة البرز قد تعرض لاستهداف مباشر مرتين خلال الحرب الأخيرة المفروضة على إيران، ما أدى إلى تدمير أجزاء منه واستشهاد 8 أشخاص وإصابة 95 آخرين من المواطنين الذين كانوا يقضون عطلة اليوم الثالث عشر من عيد النوروز في المنطقة.

      المصدر: وكالة إرنا

