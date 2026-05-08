الجمعة   
   08 05 2026   
   20 ذو القعدة 1447   
   بيروت 05:26
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    13 من اليمين المتطرف في كيان العدو يطالبون بتأمين اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى في ذكرى “يوم توحيد القدس”

      تقدّم 13 سياسيًا من اليمين المتطرف في كيان الاحتلال، بينهم وزراء وأعضاء كنيست، بطلب إلى شرطة الاحتلال لتأمين اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى يوم الجمعة الموافق 15 أيار الجاري، بالتزامن مع ما يُسمّى “يوم توحيد القدس”، أو فتحه أمام الاقتحامات مساء الخميس كبديل.

      ويأتي هذا التحرك ضمن دعوات متكررة لتكثيف الاقتحامات في المناسبات التي يعلنها الاحتلال، وسط تصاعد التوتر في القدس المحتلة.

      وبحسب المعطيات، فإن معظم الموقعين على المذكرة كانوا قد وقعوا سابقًا، في 12 آذار / مارس 2025، على رسالة مفتوحة موجهة إلى الكونغرس الأمريكي، طالبوا فيها بالاعتراف بما وصفوه بـ”الحقوق اليهودية” في المسجد الأقصى، بالتعاون مع مؤسسة متطرفة.

      وتُعرف هذه المؤسسة باسم “البوق في صهيون”، وتتبنى فكرة النفخ بالبوق داخل المسجد الأقصى باعتباره رمزًا لما تعتبره سعيًا لإقامة “الهيكل المزعوم” في مكانه.

      المصدر: وكالة شهاب

      مواضيع ذات صلة

      إذاعة جيش العدو: تأخر في التعامل مع وثيقة حذّرت من خطر الطائرات المسيّرة المعتمدة على الألياف البصرية

      إذاعة جيش العدو: تأخر في التعامل مع وثيقة حذّرت من خطر الطائرات المسيّرة المعتمدة على الألياف البصرية

      العصف المأكول | ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد العدو الاسرائيلي بتاريخ اليوم الاثنين 4-5-2026

      العصف المأكول | ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد العدو الاسرائيلي بتاريخ اليوم الاثنين 4-5-2026

      تقارير مصورة | آخر التطورات في قطاع غزة

      تقارير مصورة | آخر التطورات في قطاع غزة