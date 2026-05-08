الخارجية الروسية: موسكو تعرب عن استيائها إزاء سماح يريفان بأن تكون منصة تهديدات ضد روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنها استدعت سفير أرمينيا لدى موسكو، غورغن أرسينيان، حيث التقى بنائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين.

وجاء في بيان الوزارة على موقعها الإلكتروني: “في 7 أيار/مايو، تم استدعاء سفير جمهورية أرمينيا فوق العادة والمفوض لدى روسيا الاتحادية، غورغن أرسينيان، إلى وزارة الخارجية الروسية وتم اللقاء مع نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين”.

وأوضحت الوزارة أنه تم إبلاغ السفير الأرميني الرفض القاطع لتوفير يريفان منصة لقيام فلاديمير زيلينسكي بتوجيه تهديداته ضد روسيا.

وجاء في البيان “تم إبلاغ رئيس البعثة الدبلوماسية بأن توجيه زيلينسكي، زعيم النظام النازي في كييف، تهديدات إرهابية ضد روسيا خلال الفعاليات الأخيرة من أرمينيا برعاية الاتحاد الأوروبي أمر غير مقبول بتاتا”.

وصرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الخميس، بأن السلطات الأرمينية تحاول التوفيق بين موقفين متناقضين.

وقال أوشاكوف في إحاطة صحفية: “للأسف، لا يزالون في يريفان يحاولون الحفاظ على سياسة، كما يُقال، الجلوس على كرسيين، لا أعلم إلى متى يمكن الاستمرار في هذه الوضعية إن صح التعبير، لكن كل هذا يضر بلا شك بتطوير علاقاتنا الثنائية، التي تعود بالنفع على كل من روسيا وأرمينيا”.

وأضاف مساعد الرئيس الروسي “يرتبط الوضع الملائم، لا سيما التنمية الاقتصادية لأرمينيا، من نواحٍ عديدة بالتطور الناجح للعلاقات بين بلدينا، وخاصة تفاعل أرمينيا في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي”.

وأشار إلى أن “العلاقات بين أرمينيا وروسيا أكثر فائدة ليريفان، منها بالنسبة لموسكو”.

المصدر: وكالة سبوتنيك