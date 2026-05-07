    استشهاد مسعف وجرح آخر باستهداف صهيوني مباشر في مجدل سلم جنوب لبنان

      أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان في بيان له مساء الخميس أن “غارة العدو الإسرائيلي على بلدة مجدل سلم قضاء مرجعيون استهدفت بشكل مباشر فريقا إسعافيا ما أدى إلى استشهاد مسعف من الهيئة الصحية وإصابة مسعف آخر بجروح”.

      وقال البيان إن “وزارة الصحة العامة تشجب بأقسى العبارات هذه الجريمة التي تجافي كل القوانين الإنسانية الدولية وتفرض شريعة العنف واللاإنسانية وتجدد الوزارة رفع الصوت لاتخاذ المجتمع الدولي موقفا حاسما يضع حدا لهذه الاستباحة ويعيد فرض هيبة القوانين والاتفاقات الدولية ذات الصلة”.

      المصدر: موقع المنار

      الصحة اللبنانية: 5 شهداء وجريحان بغارة للعدو الإسرائيلي

      بالفيديو | استهداف المقاومة لتجمع آليات وجنود صهاينة في بلدة عيناثا جنوب لبنان

      الجمهورية الإسلامية تؤكد تركيزها على إنهاء الحرب المفروضة عليها ووقف الحرب الإسرائيلية على لبنان

